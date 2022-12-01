Граждане РФ погибли при крушении самолёта в Армении

В ведомстве напомнили, что инцидент произошёл в районе села Джрабер Котайкской области. Здесь разбился и загорелся самолёт B55, летевший из Еревана в Астрахань.

«На месте обнаружены обгоревшие тела двух пилотов, 1979 и 1983 года рождения, граждане РФ», - уточнили в пресс-службе, добавив, что кроме них на борту никого не было.

Ранее в Тверской области потерпел крушение вертолёт Robinson 66, погибли пассажир и пилот, сообщает «Свободная пресса».

