Граждане РФ погибли при крушении самолёта в Армении

Граждане России погибли в результате крушения самолёта в Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики.

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В ведомстве напомнили, что инцидент произошёл в районе села Джрабер Котайкской области. Здесь разбился и загорелся самолёт B55, летевший из Еревана в Астрахань.

«На месте обнаружены обгоревшие тела двух пилотов, 1979 и 1983 года рождения, граждане РФ», - уточнили в пресс-службе, добавив, что кроме них на борту никого не было.

Ранее в Тверской области потерпел крушение вертолёт Robinson 66, погибли пассажир и пилот, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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