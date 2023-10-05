«Думал, исчезнет!» Авиадебошир напал на пассажира с вилкой
Пассажир рейса «Аэрофлота», следовавший из Бангкока в Москву, проткнул своего соседа по салону вилкой, сообщает Telegram-канал Baza.
Нападавшего скрутили и связали другие пассажиры. Дебошир пояснил, что сильно испугался мужчину, сидящего спереди, и решил, что он будет его кусать.
«Я думал он сейчас обернется, и будет меня кусать, просто встал и ткнул его», — рассказал хулиган.
По его словам, ему показалось, что если соседа ткнуть вилкой, то он просто исчезнет.
Очевидцы предположили, что дебошир был в неадекватном состоянии. По прибытии в Москву его передали сотрудникам полиции.
Ранее пассажир рейса Хабаровск — Магадан был задержан за дебош. Он находился на борту в нетрезвом состоянии. выражался нецензурными словами, оскорблял бортпроводников и пассажиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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