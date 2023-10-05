«Думал, исчезнет!» Авиадебошир напал на пассажира с вилкой

Нападавшего скрутили и связали другие пассажиры. Дебошир пояснил, что сильно испугался мужчину, сидящего спереди, и решил, что он будет его кусать.

«Я думал он сейчас обернется, и будет меня кусать, просто встал и ткнул его», — рассказал хулиган.

По его словам, ему показалось, что если соседа ткнуть вилкой, то он просто исчезнет.

Очевидцы предположили, что дебошир был в неадекватном состоянии. По прибытии в Москву его передали сотрудникам полиции.

Ранее пассажир рейса Хабаровск — Магадан был задержан за дебош. Он находился на борту в нетрезвом состоянии. выражался нецензурными словами, оскорблял бортпроводников и пассажиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

