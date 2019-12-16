Пассажир рейса Гоа-Москва сломал нос женщине за пролитый кофе
Полиция проводит проверку в связи с инцидентом, произошедшем на борту самолета с рейсом Гоа-Москва. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
Согласно неофициальным данным агентства, пассажир рейса разбил женщине нос из-за пролитого кофе.
По данным агентства, инцидент произошел 14 декабря. Женщина была госпитализирована после приземления самолета в московском аэропорту Внуково, а мужчина задержан. В настоящее время детали произошедшего устанавливаются.
Ранее НСН сообщала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий экипажу самолета применять средства сдерживания против авиадебоширов. В частности, заковывать дебоширов в пластиковые наручники.
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