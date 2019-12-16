Пассажир рейса Гоа-Москва сломал нос женщине за пролитый кофе

Согласно неофициальным данным агентства, пассажир рейса разбил женщине нос из-за пролитого кофе.

По данным агентства, инцидент произошел 14 декабря. Женщина была госпитализирована после приземления самолета в московском аэропорту Внуково, а мужчина задержан. В настоящее время детали произошедшего устанавливаются.

Ранее НСН сообщала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий экипажу самолета применять средства сдерживания против авиадебоширов. В частности, заковывать дебоширов в пластиковые наручники.