Пассажир рейса Гоа-Москва сломал нос женщине за пролитый кофе

16 декабря 201920:37

Полиция проводит проверку в связи с инцидентом, произошедшем на борту самолета с рейсом Гоа-Москва. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

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Согласно неофициальным данным агентства, пассажир рейса разбил женщине нос из-за пролитого кофе.

По данным агентства, инцидент произошел 14 декабря. Женщина была госпитализирована после приземления самолета в московском аэропорту Внуково, а мужчина задержан. В настоящее время детали произошедшего устанавливаются.

Ранее НСН сообщала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий экипажу самолета применять средства сдерживания против авиадебоширов. В частности, заковывать дебоширов в пластиковые наручники.

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