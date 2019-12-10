Панин объяснился за скандальный ролик в самолете

Актер Алексей Панин назвал постановочным видео со своем участием, снятое на борту самолета.

На записи артист бурно выясняет отношения со своей спутницей: Панин, в частности, угрожает, что больше никуда с ней не полетит, а сам лайнер развернет и отправит обратно в Турцию.

Примечательно, что эту запись Панин опубликовал на своей странице в Instagram и подписал его «Панин опять устроил дебош в самолете и пытался повернуть его в Турцию».

Впоследствии актер опубликовал в «сториз» новое видео, в котором назвал ролик постановочным, опубликованным с целью «потроллить» подписчиков. При этом актер нелицеприятно высказался об интеллекте тех, кто поверил розыгрышу, пишут «Дни.ру».

