Пашинян: события в Карабахе вызывают вопросы по деятельности российских миротворцев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха в последние дни обострилась и является крайне сложной, сообщает ТАСС.
По его словам, события последних дней вызывают ряд вопросов по деятельности российского миротворческого контингента.
«Ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе с 2020 года, в том числе и в последние дни, вызывают у армянской общественности вопросы о содержании и характере миротворческой операции в Нагорном Карабахе», - отметил он.
Пашинян добавил, что возникла «крайняя необходимость согласования деталей миротворческой операции» в регионе.
Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о грубом нарушении режима прекращения огня азербайджанскими войсками, в результате которого погибли двое военнослужащих.
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает немедленно принять меры по снижению напряженности и предотвращению эскалации, сообщает «Свободная пресса».
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