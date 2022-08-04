Пашинян: события в Карабахе вызывают вопросы по деятельности российских миротворцев

По его словам, события последних дней вызывают ряд вопросов по деятельности российского миротворческого контингента.

«Ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе с 2020 года, в том числе и в последние дни, вызывают у армянской общественности вопросы о содержании и характере миротворческой операции в Нагорном Карабахе», - отметил он.

Пашинян добавил, что возникла «крайняя необходимость согласования деталей миротворческой операции» в регионе.

Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о грубом нарушении режима прекращения огня азербайджанскими войсками, в результате которого погибли двое военнослужащих.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает немедленно принять меры по снижению напряженности и предотвращению эскалации, сообщает «Свободная пресса».

