Пасечник: ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства

По его словам, по Луганску выпустили восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Силы ПВО сбили на подлете к городу четыре снаряда.

Информации о погибших нет, сведения о наличии пострадавших уточняются.

Ранее украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР. Погибла водитель транспортного средства, два человека получили ранения, сообщает «Радиоточка НСН».

