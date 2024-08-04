Пасечник: ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства
4 августа 202417:38
Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, выпустили по Луганску 12 ракет, написал в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, по Луганску выпустили восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Силы ПВО сбили на подлете к городу четыре снаряда.
Информации о погибших нет, сведения о наличии пострадавших уточняются.
Ранее украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР. Погибла водитель транспортного средства, два человека получили ранения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru