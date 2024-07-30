Два человека были ранены при атаках ВСУ в Шебекинском городском округе

По его словам, в результате атаки дрона в селе Вознесеновка пострадала женщина, которая самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали ей первую медицинскую помощь.

Кроме того, в Шебекино снаряд прилетел на территорию предприятия, в результате был ранен мужчина.

«Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами в городскую больницу №2 города Белгорода», - написал Гладков.

Он также добавил, что один снаряд упал на территорию ещё одного предприятия в Белгороде. В результате была пробита кровля и повреждена стена.

Ранее Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка Белгородской области из-за попадания боеприпаса по частному дому были ранены женщина и ее 16-летняя дочь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».