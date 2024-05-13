Пасечник: Три человека погибли в результате удара ВСУ по Краснодону

Он отметил, что после обстрела промышленной зоны начался сильный пожар. По словам Пасечника, сотрудники МЧС приступили к ликвидации очагов возгорания, военные оказывают им помощь. Принимаются меры по эвакуации сотрудников промпредприятий.

Также глава ЛНР сообщил, что одна из составных частей ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала на детскую площадку, на ней в этот момент не было людей.

Ранее сообщалось, что четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Донецкой народной республике, передает «Радиоточка НСН».

