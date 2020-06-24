Пакистан назвал причины крушения самолета в Карачи
Обсуждение коронавируса пилотами самолета Airbus A320 авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» стало причиной его крушения 22 мая в районе города Карачи. Об этом заявил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан. Соответствующий доклад был представлен в нижней палате парламента Пакистана, сообщает ТАСС.
«Весь полет пилоты обсуждали коронавирус. Они были не сосредоточены и говорили о коронавирусе, от которого пострадали их семьи», - рассказал министр.
В результате были допущены ошибки, которые привели к крушению самолета. За 10 мил до посадки самолет вместо положенных 2500 футов летел на высоте 7220 футов.
«Диспетчеры трижды уведомляли пилота о том, что самолет летит слишком высоко, однако пилот отказался слушать, передав, что он справится», - пояснил Гулам Сарвар Хан.
В числе прочих ошибок экипажа – убранное шасси, поврежденные двигатели, о которых пилоты не проинформировали диспетчера.
«И пилоты, и диспетчеры не соблюдали протокол, Пилот проигнорировал указания авиадиспетчеров, а они, со своей стороны, не проинформировали пилота о столкновении двигателей с землей»,- заявил министр.
Напомним, самолет Airbus A320, рухнувший вблизи пакистанского города Карачи, эксплуатировался с 2004 года, у него было 47 100 летных часов. Лайнер выполнял внутренний рейс из Лахоры. В результате крушения никто не выжил. На борту лайнера находились 107 человек.
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