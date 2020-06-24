Пакистан назвал причины крушения самолета в Карачи

Обсуждение коронавируса пилотами самолета Airbus A320 авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» стало причиной его крушения 22 мая в районе города Карачи. Об этом заявил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан. Соответствующий доклад был представлен в нижней палате парламента Пакистана, сообщает ТАСС.

«Весь полет пилоты обсуждали коронавирус. Они были не сосредоточены и говорили о коронавирусе, от которого пострадали их семьи», - рассказал министр.

В результате были допущены ошибки, которые привели к крушению самолета. За 10 мил до посадки самолет вместо положенных 2500 футов летел на высоте 7220 футов.