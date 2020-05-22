Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Пакистане

В Интернете появилась видеозапись с места крушения пассажирского самолета в Пакистане. На обнародованных кадрах видны клубы дыма, которые поднимаются над жилыми зданиями.



Местные власти, что крушение потерпел самолет Airbus A320 авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана», который совершал перелет из Лахора в Карачи. Лайнер разбился в районе аэропорта Карачи.



По некоторым данным, на борту самолета находились 90 пассажиров, а также члены экипажа. Число жертв уточняется.