Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Пакистане

В Интернете появилась видеозапись с места крушения пассажирского самолета в Пакистане. На обнародованных кадрах видны клубы дыма, которые поднимаются над жилыми зданиями.

Местные власти, что крушение потерпел самолет Airbus A320 авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана», который совершал перелет из Лахора в Карачи. Лайнер разбился в районе аэропорта Карачи.

По некоторым данным, на борту самолета находились 90 пассажиров, а также члены экипажа. Число жертв уточняется.

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ФОТО: YouTube
ТЕГИ:ПакистанАвиакатастрофа
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