На Украине выживший при крушении Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
Курсант Вячеслав Золочевский, сумевший выбраться из потерпевшего авиакатастрофу в Харьковской области самолета Ан-26, рассказал подробности происшествия. Об этом информирует «Суспільне» со ссылкой на главу Харьковской областной администрации Алексея Кучера.
По словам Золочевского, все происходило, «как в компьютерной игре». Курсант в определенный момент потерял сознание, поэтому не помнит все происходящее, пишут «Известия».
«После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге», — цитирует Кучера Газета.ru.
Глава администрации Харьковской области обратил внимание на то, что выживший уцелел, будучи внутри самолета и не выпрыгивал оттуда.
Напомним, начавшееся следствие рассматривает несколько причин авиакатастрофы: неисправность агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
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