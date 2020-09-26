На Украине выживший при крушении Ан-26 курсант рассказал о катастрофе

Курсант Вячеслав Золочевский, сумевший выбраться из потерпевшего авиакатастрофу в Харьковской области самолета Ан-26, рассказал подробности происшествия. Об этом информирует «Суспільне» со ссылкой на главу Харьковской областной администрации Алексея Кучера.

В Сети появилось видео полета Ан-26 перед крушением в Харьковской области

По словам Золочевского, все происходило, «как в компьютерной игре». Курсант в определенный момент потерял сознание, поэтому не помнит все происходящее, пишут «Известия».

«После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге», — цитирует Кучера Газета.ru.

Глава администрации Харьковской области обратил внимание на то, что выживший уцелел, будучи внутри самолета и не выпрыгивал оттуда.

Напомним, начавшееся следствие рассматривает несколько причин авиакатастрофы: неисправность агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране.

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ФОТО: Олексій Кучер Facebook
ТЕГИ:ХарьковАвиакатастрофа
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