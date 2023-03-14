Озвучен размер штрафа, грозящий застройщику за ЧП на БКЛ

Застройщику, который выполнял бурильные работы над путями Большой кольцевой линии московского метро, грозит штраф всего в 40 тысяч рублей. Это половина максимальной суммы взыскания, которая прописана в статье Уголовного кодекса, посвящённой нарушению правил безопасности при проведении строительных или других работ.

Такую санкцию предположил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. При этом он не исключает, что уголовное дело может быт переквалифицировано на статью «Халатность». Как подчеркнул эксперт, без соответствующего разрешения бурильные работы в принципе нельзя проводит. На все манипуляции, которые относятся к поверхности земли и проникновению вглубь неё, необходимо получать ордер-разрешение.