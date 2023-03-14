Озвучен размер штрафа, грозящий застройщику за ЧП на БКЛ

Застройщику, который выполнял бурильные работы над путями Большой кольцевой линии московского метро, грозит штраф всего в 40 тысяч рублей. Это половина максимальной суммы взыскания, которая прописана в статье Уголовного кодекса, посвящённой нарушению правил безопасности при проведении строительных или других работ.

Такую санкцию предположил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. При этом он не исключает, что уголовное дело может быт переквалифицировано на статью «Халатность». Как подчеркнул эксперт, без соответствующего разрешения бурильные работы в принципе нельзя проводит. На все манипуляции, которые относятся к поверхности земли и проникновению вглубь неё, необходимо получать ордер-разрешение.

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По словам юриста, решение о переквалификации может быть принято в том случае, если выявят ошибки административного органа, который утверждал проекты и выдавал разрешение на производство бурильных работ.

Утром в понедельник, 13 марта на Большой кольцевой линии метро два часа не ходили поезда от станции «Новаторская» до «Аминьевской» по внешнему контуру из-за того, что бурильная машина проделала отверстие в тоннель, и на пути вылился поток глины и песка. Как отмечает НСН, Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту.

Мэрия Москвы обвинила в произошедшем компанию «Донстрой», которая организовала бурильные работы над тоннелем. Для их выполнения девелопер заключил договор генерального подряда с компанией ANTTEQ. Именно на ней лежала обязанность получения разрешения на эти работы.

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ФОТО: Стройкомплекс
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