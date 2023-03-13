Уголовное дело возбудили из-за приостановки движения на участке БКЛ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, что стало причиной приостановки движения поездов на участке Большой кольцевой линии метро Москвы, сообщает РИА Новости.

Мэр Москвы назвал БКЛ самым большим проектом за историю метростроения

По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, было установлено, что забор грунта осуществляли сотрудники частной строительной организации. В рамках расследования следователи изымают строительную и проектную документацию.

Ранее руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что к остановке движения поездов метро на БКЛ привели незаконные работы застройщика недвижимости «Донстрой», пишут «Известия».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоМоскваМетроСледственный Комитет Рф
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