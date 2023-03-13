Уголовное дело возбудили из-за приостановки движения на участке БКЛ
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, что стало причиной приостановки движения поездов на участке Большой кольцевой линии метро Москвы, сообщает РИА Новости.
По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, было установлено, что забор грунта осуществляли сотрудники частной строительной организации. В рамках расследования следователи изымают строительную и проектную документацию.
Ранее руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что к остановке движения поездов метро на БКЛ привели незаконные работы застройщика недвижимости «Донстрой», пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Туристам на Бали запретили арендовать мотоциклы после крупных ДТП
- В России могут ввести обязательную маркировку БАДов
- Нефть резко дешевеет из-за опасений кризиса в банковской сфере США
- Уголовное дело возбудили из-за приостановки движения на участке БКЛ
- СМИ: Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран
- Эксперты назвали самые негостеприимные страны мира
- В Госдуме поддержали идею главы СПЧ обязать мигрантов отдавать детей в школы РФ
- СМИ сообщили о желании Международной федерации хоккея вернуть Россию на турниры
- Федерация мигрантов предложила вывести «из тени» всех нарушителей
- Калмыкия снова стала самым закредитованным регионом России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru