Движение в метро Петербурга восстановлено после сбоя

Движение на второй линии петербургского метро восстановлено после сбоя, сообщает пресс-служба метрополитена.

«В 20:37 мск движение на линии 2 осуществляется в полном объеме, все станции открыты для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Метро Петербурга».

Ранее стало известно, что с 18:17 было прекращено движение поездов по второй ветке метро в Санкт-Петербурге, станция «Парнас» была закрыта на вход и выход. Движение осуществлялось от «Купчино» до «Проспекта Просвещения». Причиной сбоя назвали пробой кабеля в фидерной зоне в тоннеле «Парнаса».

Как отметили в городском комитете по транспорту, на аварийном участке эвакуировали 134 пассажира на станции «Проспект Просвещения» и 118 человек на станции «Парнас», пострадавших нет.

