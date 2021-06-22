Движение в метро Петербурга восстановлено после сбоя
Движение на второй линии петербургского метро восстановлено после сбоя, сообщает пресс-служба метрополитена.
«В 20:37 мск движение на линии 2 осуществляется в полном объеме, все станции открыты для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Метро Петербурга».
Ранее стало известно, что с 18:17 было прекращено движение поездов по второй ветке метро в Санкт-Петербурге, станция «Парнас» была закрыта на вход и выход. Движение осуществлялось от «Купчино» до «Проспекта Просвещения». Причиной сбоя назвали пробой кабеля в фидерной зоне в тоннеле «Парнаса».
Как отметили в городском комитете по транспорту, на аварийном участке эвакуировали 134 пассажира на станции «Проспект Просвещения» и 118 человек на станции «Парнас», пострадавших нет.
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