Полиция изъяла у иностранца в Подмосковье 270 килограммов наркотиков

По данным Telegram-канала Mash, задержанным оказался гражданин Таджикистана. Сообщается, что сначала сотрудники полиции обнаружили на заднем сидении машины мужчины сверток с килограммом наркотика, после чего пришли к нему домой в деревню Лобаново. Там правоохранители нашли героин в свертках и шести мешках.

Канал подчеркнул, что против мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержало жителя Казани, подозреваемого в распространении наркосодержащих конфет, сообщает «Радиоточка НСН».

