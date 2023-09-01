Полиция изъяла у иностранца в Подмосковье 270 килограммов наркотиков
В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина порядка 270 килограммов наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ведомстве рассказали РИА Новости, что изъят, предположительно, героин.
По данным Telegram-канала Mash, задержанным оказался гражданин Таджикистана. Сообщается, что сначала сотрудники полиции обнаружили на заднем сидении машины мужчины сверток с килограммом наркотика, после чего пришли к нему домой в деревню Лобаново. Там правоохранители нашли героин в свертках и шести мешках.
Канал подчеркнул, что против мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержало жителя Казани, подозреваемого в распространении наркосодержащих конфет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru