Толпа мигрантов набросилась на подростка в подмосковном Одинцово

Отмечается, что пострадавшим оказался перспективный футболист, вратарь подмосковной команды. Возвращаясь домой после матча, подросток встретил на улице компанию мужчин и помахал им рукой, приняв за знакомых. Когда потерпевший понял, что ошибся, он извинился, однако на него напали.

Мать спортсмена рассказала, что одежда и лицо подростка были залиты кровью, у него было несколько рассечений. Потерпевший подал заявление в полицию, начат розыск виновных в избиении.

Ранее жительница подмосковного города Нахабино Фаина, избитая мигрантом за слишком короткие, по его мнению, шорты, заявила, что после произошедшего она боится выходить на пробежку одна. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

