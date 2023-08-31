Отдыхающие рассказали о запахе гари в Домбае из-за природных пожаров

По ее словам, в районе пожара немного тяжело дышать, однако опасности для туристов нет. Отдыхающие надеются, что к вечеру все вернется в норму.

Другая туристка Дарья отметила, что все официальные маршруты для туристов закрыли, а в воздухе есть дым и запах гари. По ее словам, отдыхающие видели вертолет, отправленный на помощь в тушении природного пожара.

Ранее в пресс-службе МЧС заявляли, что площадь пожара Тебердинском национальном парке превысила три гектара, напоминает RT.

