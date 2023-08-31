Шувалов: Дожди 4-5 сентября помогут потушить пожары в Геленджике

Дожди 4-5 сентября придут на помощь пожарным в Геленджике, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН. 30 августа площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га.

«В первой половине лета на юге прошли значительные дожди, даже были сообщения о подтоплениях – в Сочи, в некоторых других районах. Но август прошел без дождей, а температура достигала 39 градусов, обстановка стала чрезвычайной из-за пожароопасной ситуации. Ожидать быстрого улучшения не приходится. 4-5 сентября здесь могут пройти небольшие дожди, но они будут тяготеть к горным районам. Возможно, пожарным эти дожди помогут справиться с пожаром», - отметил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал о погоде на День знаний в Москве и регионах.

