Шувалов: Дожди 4-5 сентября помогут потушить пожары в Геленджике
Руководитель прогностического центра «Метео» отметил, что август выдался сложным для юга России из-за отсутствия дождей.
Дожди 4-5 сентября придут на помощь пожарным в Геленджике, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН. 30 августа площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га.
«В первой половине лета на юге прошли значительные дожди, даже были сообщения о подтоплениях – в Сочи, в некоторых других районах. Но август прошел без дождей, а температура достигала 39 градусов, обстановка стала чрезвычайной из-за пожароопасной ситуации. Ожидать быстрого улучшения не приходится. 4-5 сентября здесь могут пройти небольшие дожди, но они будут тяготеть к горным районам. Возможно, пожарным эти дожди помогут справиться с пожаром», - отметил он.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал о погоде на День знаний в Москве и регионах.
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