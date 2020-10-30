Отчим напавшего на полицейских в Татарстане подростка был экстремистом

Он успел кинуть в отдел полиции два из четырех коктейлей Молотова. При попытке его задержать он оказал сопротивление и ранил полицейского, правоохранители выстрелили в него 12 раз, шесть пуль попали в молодого человека.

Несовершеннолетний кричал полицейским «Аллах Акбар» и размахивал ножом, писали СМИ. Утверждалось, что это радикальный исламист. Речь идет о местном жителе Виталии А. 2004 года рождения.

По данному факту расследуется уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

