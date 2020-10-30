Отчим напавшего на полицейских в Татарстане подростка был экстремистом
Отчим 16-летнего подростка, которого застрелили в Татарстане после нападения на полицейских, оказался экстремистом, передает Live.ru
Отчиму этого подростка 50 лет, его зовут Марат З., он был сторонником ваххабизма и входил в бандформирование, которое связывали с Хаттабом . В 1999 году он устроил подрыв газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Кировской области и в 2001 году осуждён на 14 лет за этот взрыв. После выхода на свободу Марат занялся бизнесом, его уже допросили.
Как сообщалось ранее, 16-летний подросток ночью 30 октября с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции.
Он успел кинуть в отдел полиции два из четырех коктейлей Молотова. При попытке его задержать он оказал сопротивление и ранил полицейского, правоохранители выстрелили в него 12 раз, шесть пуль попали в молодого человека.
Несовершеннолетний кричал полицейским «Аллах Акбар» и размахивал ножом, писали СМИ. Утверждалось, что это радикальный исламист. Речь идет о местном жителе Виталии А. 2004 года рождения.
По данному факту расследуется уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 283 / сут.
Умерли
27 656+355 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 519 / сут.
- Отчим напавшего на полицейских в Татарстане подростка был экстремистом
- Ефремов заявил о желании отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО
- Навальный раскрыл, когда вернется в Россию
- Первая женская рота отправится в Карабах во главе с женой премьера Армении
- Роспотребнадзор рассказал, когда прекратится рост новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru