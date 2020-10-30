СМИ: Подросток с криком «Аллах Акбар» напал на отдел полиции в Татарстане

В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший с коктейлями Молотова на отдел полиции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие служилось минувшей ночью в городе Кукморе. Несовершеннолетний пришел к отделу МВД и бросил коктейли Молотова в здание. Подросток кричал полицейским «Аллах Акбар» и размахивал ножом, утверждается в материале.

После этого он напал на начальника изолятора временного содержания, который получил тяжелую травму. Полицейские застрелили напавшего, которым оказался радикальным исламистом. Речь идет о местном жителе Виталии А. 2004 года рождения.