СМИ: Подросток с криком «Аллах Акбар» напал на отдел полиции в Татарстане
В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший с коктейлями Молотова на отдел полиции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествие служилось минувшей ночью в городе Кукморе. Несовершеннолетний пришел к отделу МВД и бросил коктейли Молотова в здание. Подросток кричал полицейским «Аллах Акбар» и размахивал ножом, утверждается в материале.
После этого он напал на начальника изолятора временного содержания, который получил тяжелую травму. Полицейские застрелили напавшего, которым оказался радикальным исламистом. Речь идет о местном жителе Виталии А. 2004 года рождения.
Напомним, 29 октября во Франции произошли два нападения. В Ницце неизвестный атаковал прихожан собора Нотр-Дам, убиты трое, нападавший задержан. Очевидцы сообщают, что он кричал «Аллах акбар».
Вторая попытка нападения произошла в Авиньоне. Злоумышленник также с ножом угрожал полицейским, которые застрелили его.
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