СМИ: Напавший на полицейских в Татарстане подросток оставил видеообращение
16-летний подросток, который минувшей ночью напал на полицейских в Татарстане, оставил видеообращение в соцсети, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
По его словам, несовершеннолетний успел кинуть в отдел полиции два из четырех коктейлей Молотова. Правоохранители не смогли его задержать, они выстрелили в него 12 раз, шесть пуль попали в молодого человека.
Напомним, ночью 30 октября молодой человек с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции. Несовершеннолетний кричал полицейским «Аллах Акбар» и размахивал ножом, писали СМИ. Утверждалось, что это радикальный исламист. Речь идет о местном жителе Виталии А. 2004 года рождения.
По данному факту расследуется уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 283 / сут.
Умерли
27 656+355 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 519 / сут.
- Отчим напавшего на полицейских в Татарстане подростка был экстремистом
- Ефремов заявил о желании отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО
- Навальный раскрыл, когда вернется в Россию
- Первая женская рота отправится в Карабах во главе с женой премьера Армении
- Роспотребнадзор рассказал, когда прекратится рост новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru