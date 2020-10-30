СМИ: Напавший на полицейских в Татарстане подросток оставил видеообращение

16-летний подросток, который минувшей ночью напал на полицейских в Татарстане, оставил видеообращение в соцсети, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, несовершеннолетний успел кинуть в отдел полиции два из четырех коктейлей Молотова. Правоохранители не смогли его задержать, они выстрелили в него 12 раз, шесть пуль попали в молодого человека.

Напомним, ночью 30 октября молодой человек с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции. Несовершеннолетний кричал полицейским «Аллах Акбар» и размахивал ножом, писали СМИ. Утверждалось, что это радикальный исламист. Речь идет о местном жителе Виталии А. 2004 года рождения.

По данному факту расследуется уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

