От простатита до гастрита. Лубянский стрелок не вылезал от врачей

Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы рядом с приёмной Федеральной службы безопасности, был не здоров, за год он 26 раз обращался к врачам разной специализации в поликлинике, кроме того, его дважды увозила бригада скорой помощи. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник, знакомый с расследованием вчерашнего нападения.

По сведениям источника, первый раз 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров был госпитализирован неотложкой в связи с вирусным гепатитом неустановленной этиологии, второй — с острой инфекцией дыхательных путей.