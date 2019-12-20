От простатита до гастрита. Лубянский стрелок не вылезал от врачей
Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы рядом с приёмной Федеральной службы безопасности, был не здоров, за год он 26 раз обращался к врачам разной специализации в поликлинике, кроме того, его дважды увозила бригада скорой помощи. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник, знакомый с расследованием вчерашнего нападения.
По сведениям источника, первый раз 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров был госпитализирован неотложкой в связи с вирусным гепатитом неустановленной этиологии, второй — с острой инфекцией дыхательных путей.
Что касается личного обращения к врачам, то в этих случая речь шла о различных инфекциях, заболеваниях желудка, остеохондрозе, простатите, артрозе. Ещё пару раз он приходил в поликлинику с травмой глазного яблока. Фактически из-за этих недугов мужчине должны были дать инвалидность.
Подозреваемый устроил стрельбу в районе Лубянской площади накануне после шести часов вечера. Был убит один сотрудник ФСБ, еще пять человек ранены. Нападавший был ликвидирован спецназом.
Мотивы, которые побудили Манюрова взяться за оружие, пока неясны. Руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров в эфире НСН не исключил, что у стрелка могут появиться последователи.
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