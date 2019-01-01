Адвокат рассказал, сколько грозит московскому серийному отравителю

Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На сайте МВД уточняется, что следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии. Ранее против мужчины завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). После того, как были получены результаты экспертизы вещества, изъятого у подозреваемого, принято решение о переквалификации на статью 162 УК РФ.

Адвокат Тимур Маршани рассказал НСН, какое наказание может грозить серийному отравителю.

«Действия, которые направлены на хищение чужого имущества, особенно с применением угроз, квалифицируются как тяжкое преступление. Если эпизоды будут доказаны, то человеку грозит до 8 лет лишения свободы. Если в данном случае мы говорим, что разбой был совершен с насилием, был нанесен значительный ущерб потерпевшей стороне, то речь идет о заключении до 12 лет и штрафом до миллиона рублей», - пояснил адвокат.

Маршани добавил, что в этом деле существовала угроза жизни потерпевшей, потому что в напиток были подсыпаны психотропные вещества, что могло привести, в том числе, к летальному исходу.