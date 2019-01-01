Адвокат рассказал, сколько грозит московскому серийному отравителю
Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что злоумышленник может надолго оказаться за решеткой.
Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
На сайте МВД уточняется, что следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии. Ранее против мужчины завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). После того, как были получены результаты экспертизы вещества, изъятого у подозреваемого, принято решение о переквалификации на статью 162 УК РФ.
Адвокат Тимур Маршани рассказал НСН, какое наказание может грозить серийному отравителю.
«Действия, которые направлены на хищение чужого имущества, особенно с применением угроз, квалифицируются как тяжкое преступление. Если эпизоды будут доказаны, то человеку грозит до 8 лет лишения свободы. Если в данном случае мы говорим, что разбой был совершен с насилием, был нанесен значительный ущерб потерпевшей стороне, то речь идет о заключении до 12 лет и штрафом до миллиона рублей», - пояснил адвокат.
Маршани добавил, что в этом деле существовала угроза жизни потерпевшей, потому что в напиток были подсыпаны психотропные вещества, что могло привести, в том числе, к летальному исходу.
«В этом случае сроки будут квалифицироваться со значительным наказанием – вплоть до 12 лет лишения свободы. С отдельными составами, которые могут быть вменены, это покушение на убийство человека по 105-ой статье УК. Пока неизвестно, какие негативные последствия возможны от применения этих психотропных препаратов. А они могут сказаться и через полгода, и через год. Сейчас важно наиболее полно и точно собрать все данные, чтобы объективно квалифицировать действия подозреваемого в совершении этого преступления», - обрисовал ситуацию собеседник НСН.
Добавим, следствие установило, что мужчина использовал феназепам и клозапин, а также трамадол. Грабитель угощал прохожих газировкой с растворенным в ней препаратами. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи.
Общий ущерб на данный момент превысил 140 тысяч рублей. Следствие полагает, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать более 10 человек.
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