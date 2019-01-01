Действия отравителя в Москве породили у людей вопросы к полиции
В Москве грабитель угощал горожан напитками с отравой. Но у людей много вопросов и к полиции, и к жертвам
В центральных районах Москвы, в местах отдыха горожан, действовал грабитель, обворовывая людей с помощью отравленных напитков. Об этом рассказала издание The Village.
У читателей появились вопросы и к полиции. Как выяснило издание, вор - отравитель действовал по похожей схеме: знакомился с жертвами, предлагал им сладкие газированные напитки, воду или пиво. Некоторые жертвы после рассказали, что парень представлялся различными именами: Мурадом, Азаматом или Анваром. Якобы с ним иногда находилась сообщница.
Пока не известно, какое вещество преступник впрыскивал в напитки. Но многие из тех, кто пробовал их впали в кому, находились в реанимации до двух недель.
Как сообщает издание The Village, некоторые пострадавшие написали в полиции заявления на злоумышленника, однако отравитель действительно на момент написания материала находился на свободе, под подпиской о невыезде, говорится в статье. На него было заведено уголовное дело за кражу, а не за разбой, грабёж или угрозу жизни и здоровью. Причина в том, что деяния молодого человека сложно доказать, утверждают полицейские, также у них нет улик — бутылок с отравленными напитками.
При этом у журналистов есть сведения, что при задержании отравителя пострадавшие попросили полицейских взять с собой в качестве вещественных доказательств бутылки, но полицейские якобы этого делать не стали.
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