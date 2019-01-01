Действия отравителя в Москве породили у людей вопросы к полиции

В Москве грабитель угощал горожан напитками с отравой. Но у людей много вопросов и к полиции, и к жертвам

В центральных районах Москвы, в местах отдыха горожан, действовал грабитель, обворовывая людей с помощью отравленных напитков. Об этом рассказала издание The Village.

У читателей появились вопросы и к полиции. Как выяснило издание, вор - отравитель действовал по похожей схеме: знакомился с жертвами, предлагал им сладкие газированные напитки, воду или пиво. Некоторые жертвы после рассказали, что парень представлялся различными именами: Мурадом, Азаматом или Анваром. Якобы с ним иногда находилась сообщница.