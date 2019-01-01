В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержали подозреваемого в отравлении и ограблении более 20 человек, пишет АГН Москва, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как сообщает Москва 24, задержание произошло в Басманном районе столицы. В квартире подозреваемого, расположенной в этом районе, в настоящее время проходит обыск.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестные угощали прохожих в жару газировкой, которая оказалась отравленной. После того, как человек терял сознание, его грабили. От действий мошенников за месяц пострадали как минимум 24 человека, пишут «Дни.ру».
В Роскачестве ранее рассказали, какие напитки помогут утолить жажду в летнюю жару. В организации порекомендовали не злоупотреблять газированными сладкими лимонадами и другими жидкостями с повышенным содержанием сахара. Специалисты уточнили, что избежать обезвоживания помогут чай и питьевая вода.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН согласилась с выводами Роскачества, также отметив воду в качестве главного напитка, спасающего от жажды в жаркую погоду. Однако помимо этого специалист назвала еще несколько напитков и объяснила, как именно и в каких количествах их стоит употреблять в жару.
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