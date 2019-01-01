В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержали подозреваемого в отравлении и ограблении более 20 человек, пишет АГН Москва, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Москва 24, задержание произошло в Басманном районе столицы. В квартире подозреваемого, расположенной в этом районе, в настоящее время проходит обыск.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные угощали прохожих в жару газировкой, которая оказалась отравленной. После того, как человек терял сознание, его грабили. От действий мошенников за месяц пострадали как минимум 24 человека, пишут «Дни.ру».