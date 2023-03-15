Осуждённый за изнасилование бежал из пермской колонии

Осуждённый совершил побег из исправительной колонии-поселения № 1 в Соликамске. Такую информацию распространила пресс-служба главка Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю.

Уточняется, что ранее этот же беглец совершал успешный побег из психиатрической больницы. Речь идёт о 60-летнем рецидивисте Станиславе Полищуке. На его «счету» - судимости за изнасилование, мошенничество и похищения людей.