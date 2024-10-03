Осужденный за сожжение Корана Журавель предстанет перед судом за госизмену

Следствие полагает, что Журавель предложил сотрудничество Службе безопасности Украины через мессенджер в марте 2023 года. Журавель передал иностранному сообщнику видеозаписи, на которых запечатлены перевозивший российскую военную технику железнодорожный состав, самолеты военного назначения и передвижение служебной автомашины, принадлежащей воинской части Минобороны России.

Фигурант полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу. Журавелю грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Висаитовский районный суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года заключения за сожжение Корана.

