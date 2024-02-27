Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года колонии

Прокуратура запрашивала для обвиняемого три с половиной года колонии за оскорбление чувств верующих.

«Назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — постановил судья.

Журавеля задержали весной 2023 года за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, он отмечал, что сделал это по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей. После произошедшего было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве, обвиняемого доставили в Чечню. Позже на суде Журавель признал вину в сожжении священной книги мусульман, однако заявил об отсутствии мотивов нарушения общественного порядка, пишет RT.

