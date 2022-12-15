Осужденный в Челябинской области напал в суде на сотрудников конвоя

Осужденный напал на сотрудников конвойной службы в зале Карабашского городского суда в Челябинской области, пострадали двое полицейских. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.

В Саратове пассажир автобуса напал с ножом на водителя

Отмечается, что инцидент произошел днем после оглашения 40-летнему мужчине обвинительного приговора. Так, злоумышленник нанес удар металлическим предметом одному из полицейских и попытался напасть на второго. В настоящее время один из сотрудников госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, другого полицейского направили на амбулаторное лечение. Подчеркивается, что осужденный житель Карабаша под конвоем направлен в медицинское учреждение, после чего будет отконвоирован в СИЗО.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что у осужденного с собой была заточка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЧелябинскСуд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры