Осужденный в Челябинской области напал в суде на сотрудников конвоя
Осужденный напал на сотрудников конвойной службы в зале Карабашского городского суда в Челябинской области, пострадали двое полицейских. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
Отмечается, что инцидент произошел днем после оглашения 40-летнему мужчине обвинительного приговора. Так, злоумышленник нанес удар металлическим предметом одному из полицейских и попытался напасть на второго. В настоящее время один из сотрудников госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, другого полицейского направили на амбулаторное лечение. Подчеркивается, что осужденный житель Карабаша под конвоем направлен в медицинское учреждение, после чего будет отконвоирован в СИЗО.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что у осужденного с собой была заточка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 833 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 539 / сут.
- Госдеп: США не стремятся разом заблокировать всю финансовую систему России
- Осужденный в Челябинской области напал в суде на сотрудников конвоя
- Главком ВСУ: Киев не может достать до российских сил с помощью HIMARS
- Залужный заявил, что мобилизация в РФ сорвала планы ВСУ по скорому взятию Кременной
- Главный санитарный врач Москвы: Ношение масок имеет рекомендательный характер
- Мурашко: ситуация с гриппом в России управляемая
- СМИ: Взрыв в штаб-квартире полиции Польши произошел из-за детонации гранатомета
- Росавиация просит iFly пересадить пассажиров на рейсы других компаний
- В Госдуме задумались о запрете скандальных телешоу вроде «Пусть говорят»
- Депутат бундестага призвал Шольца прекратить поддерживать Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru