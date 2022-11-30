В Саратове пассажир автобуса напал с ножом на водителя

В Саратове пассажир автобуса напал с ножом на водителя, сообщает РИА Новости.

Молодой человек с ножом ворвался в школу в Пермском крае

В настоящее время полиция проводит проверку. Инцидент произошел вечером 29 ноября в Заводском районе. В салоне автобуса маршрута №6 мужчина напал на водителя с ножом, в результате чего шофер получил ранения. На появившемся видео видно, как возле припаркованного у края дороги автобуса стоят полицейские и сотрудники скорой медицинской помощи.

Причины нападения не называются.

Ранее на школу №43 в Рыбинске Ярославской области напал мужчина с ножом. Злоумышленник убил одну сотрудницу, еще один человек пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Общественный ТранспортНападениеСаратов
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