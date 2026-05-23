СМИ: Трамп отказался от решения нанести новые удары по Ирану
Президент США Дональд Трамп принял решение повременить с новыми ударами по Ирану. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
По данным издания, в пятницу глава Белого дома провел встречу с высшими должностными лицами США по национальной безопасности. Глава государства намеревался обсудить дальнейшие шаги Вашингтона в отношении Ирана.
«Президент не принял официального решения, но сообщил помощникам, что хочет дать дипломатическому процессу больше времени для достижения результатов», — отмечается в материале.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты и Иран достигли небольшого прогресса в мирных переговорах.
