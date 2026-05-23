Часть россиян в июне получат пенсии досрочно​

Некоторые россияне в июне получат пенсию досрочно в связи с празднованием Дня России и праздничными выходными. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.

«В связи с длинными выходными в начале июня досрочные выплаты получат пенсионеры со следующими плановыми датами получения пенсии: 12,13,14 июня», - отметила Подольская.

Этим категориям россиян выплатят пенсии до 11 июня включительно.

Эксперт пояснила, что правило о досрочной выплате действует всегда, когда дата ее перечисления выпадает на праздничный или выходной день.

Ранее Социальный фонд России анонсировал повышение накопительных пенсий граждан на 17,3% с 1 августа, перерасчет коснется выплат около 136 тысяч человек.

