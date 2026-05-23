В Минпросвещения рекомендовали чествовать многодетных на последних звонках

Последние звонки в школах России должны пройти 26 мая, в их программу рекомендовано включить церемонии поднятия флага России и исполнения гимна страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Минпросвещения, направленные в регионы.

Отмечается, что ведомство также рекомендовало включить в программу мероприятий чествование многодетных семей и выступления родителей- участников специальной военной операции.

При подготовке к торжествам перед регионами поставили задачу соблюдать все требования комплексной безопасности. Также министерство рекомендует уделить особое внимание созданию доступной среды для ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Кроме того, Минпросвещения синхронизировало окончание учебного года для всех школ, которые учились по четвертям или триместрам. Это необходимо для подготовки к проведению выпускных экзаменов.

Ранее министерство рекомендовало провести выпускные вечера в школах России 27 июня.

