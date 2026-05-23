В Минпросвещения рекомендовали чествовать многодетных на последних звонках
Последние звонки в школах России должны пройти 26 мая, в их программу рекомендовано включить церемонии поднятия флага России и исполнения гимна страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Минпросвещения, направленные в регионы.
Отмечается, что ведомство также рекомендовало включить в программу мероприятий чествование многодетных семей и выступления родителей- участников специальной военной операции.
При подготовке к торжествам перед регионами поставили задачу соблюдать все требования комплексной безопасности. Также министерство рекомендует уделить особое внимание созданию доступной среды для ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Кроме того, Минпросвещения синхронизировало окончание учебного года для всех школ, которые учились по четвертям или триместрам. Это необходимо для подготовки к проведению выпускных экзаменов.
Ранее министерство рекомендовало провести выпускные вечера в школах России 27 июня.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Минпросвещения рекомендовали чествовать многодетных на последних звонках
- СМИ: Трамп отказался от решения нанести новые удары по Ирану
- Часть россиян в июне получат пенсии досрочно
- Из-за падения обломков БПЛА в Новороссийске пострадали два человека
- Умер сотрудничавший с Pink Floyd саксофонист Дик Пэрри
- В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе
- SpaceX запустила обновленную версию Starship в первый тестовый полет
- В Нью-Йорке из-за взрыва на барже пострадали 16 человек
- В Энергодаре ВСУ нанесли удар по школе
- Макрона освистали перед финалом Кубка Франции по футболу