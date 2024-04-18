Осужденному за экстремизм Алчинову ужесточили приговор

Отмечается, что и осужденный, и гособвинитель подали апелляционные жалобы на приговор Баймакского районного суда от 17 января 2024 года. По итогам их рассмотрения было решено назначить дополнительное наказание — запрет на проведение массовых мероприятий и на администрирование сайтов сроком на 2,5 года.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что часть вины в массовых акциях протеста в поддержку Алчинова в городе Баймаке несет на себе руководство региона, в частности, он сам.

