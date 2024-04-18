Осужденному за экстремизм Алчинову ужесточили приговор
Активисту Фаилю Алсынову (Алчинову) (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выступавшему против золотодобычи и приговоренному к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за экстремизм, Верховный суд Республики Башкортостан ужесточил наказание. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Отмечается, что и осужденный, и гособвинитель подали апелляционные жалобы на приговор Баймакского районного суда от 17 января 2024 года. По итогам их рассмотрения было решено назначить дополнительное наказание — запрет на проведение массовых мероприятий и на администрирование сайтов сроком на 2,5 года.
Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что часть вины в массовых акциях протеста в поддержку Алчинова в городе Баймаке несет на себе руководство региона, в частности, он сам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Netflix объявил о завершении «Ведьмака» на пятом сезоне
- Принц Гарри сменил место жительства в документах с Британии на США
- Фетисов предложил «припечатать к борту» главу МОК
- В трех микрорайонах Кургана началась эвакуация из-за нагрузки на дамбу
- В Харьковской области произошел взрыв на трубопроводе
- Осужденному за экстремизм Алчинову ужесточили приговор
- Врач посоветовал отказаться от вождения автомобиля после инфаркта
- Киберэксперт: запеленговать 100% летящих с передовой дронов невозможно
- Брат убитого в Москве мотоциклиста заявил, что тот пытался разнять конфликт
- Центробанк сообщил об увеличении оборота наличных денег в 2023 году на 13,7%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru