Осужденному за экстремизм Алчинову ужесточили приговор

Активисту Фаилю Алсынову (Алчинову) (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выступавшему против золотодобычи и приговоренному к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за экстремизм, Верховный суд Республики Башкортостан ужесточил наказание. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

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Отмечается, что и осужденный, и гособвинитель подали апелляционные жалобы на приговор Баймакского районного суда от 17 января 2024 года. По итогам их рассмотрения было решено назначить дополнительное наказание — запрет на проведение массовых мероприятий и на администрирование сайтов сроком на 2,5 года.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что часть вины в массовых акциях протеста в поддержку Алчинова в городе Баймаке несет на себе руководство региона, в частности, он сам.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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