Депутат гордумы Томска Фадеева получила 9 лет колонии по делу об экстремизме

Депутат городской думы Томска Ксения Фадеева приговорена к девяти годам лишения свободы по обвинению в экстремистской деятельности. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, постановил Советский районный суд областного центра.

Одновременно суд решил освободить Фадееву от наказания по эпизоду участия в деятельности организации, посягающей на права граждан. Это объясняется истечением сроков давности.

Силовики задержали Фадееву в конце 2021 года. Ей вменили статьи Уголовного кодекса об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения, а также об участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

По версии следствия, в январе и апреле 2021 года депутат призывала жителей Томска к несогласованным акциям протеста. Тогда были задержаны более 130 человек. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сама народная избранница не признала своей вины.

