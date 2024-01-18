Глава Башкирии возложил часть вины за массовые беспорядки на местные власти
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров считает, что часть вины в массовых акциях протеста в поддержку Фаиля Алчинова (внесен в список террористов и экстремистов) в городе Баймаке несет на себе руководство региона, в частности, он сам. Самого же Алчинова Хабиров назвал призывавшим к партизанской войне предателем. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.
По мнению главы региона, вина руководства в том, что оно не донесло до населения «суть и содержание этих людей». Хабиров пообещал, что руководители региона будут активно исправлять положение и показывать «истинное лицо этих ребят».
Глава Башкирии добавил, что в Баймак со всего региона прибыли несколько сотен жителей, остальными митингующими были жители города, которые «посмотрели и ушли».
Хабиров подчеркнул, что организаторы беспорядков призывали к сепаратизму. «Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкирии от России», — заявил руководитель региона.
Напомним, акции протеста состоялись в Баймаке 17 января. В этот день Баймакский районный суд приговорил Алчинова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства. Следствие установило, что в апреле прошлого года Алчинов выступил с речью «негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии».
В свою очередь Следственный комитет России возбудил по факту акции протеста уголовные дела о массовых беспорядках.
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