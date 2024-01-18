Глава Башкирии возложил часть вины за массовые беспорядки на местные власти

По мнению главы региона, вина руководства в том, что оно не донесло до населения «суть и содержание этих людей». Хабиров пообещал, что руководители региона будут активно исправлять положение и показывать «истинное лицо этих ребят».

Глава Башкирии добавил, что в Баймак со всего региона прибыли несколько сотен жителей, остальными митингующими были жители города, которые «посмотрели и ушли».

Хабиров подчеркнул, что организаторы беспорядков призывали к сепаратизму. «Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкирии от России», — заявил руководитель региона.

Напомним, акции протеста состоялись в Баймаке 17 января. В этот день Баймакский районный суд приговорил Алчинова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства. Следствие установило, что в апреле прошлого года Алчинов выступил с речью «негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии».

В свою очередь Следственный комитет России возбудил по факту акции протеста уголовные дела о массовых беспорядках.

