Пик не пройден: Паводок в Оренбуржье пойдет на убыль только после 10 апреля

Обеспокоены ситуацией и в столице региона — Оренбурге. Мэр города Сергей Салмин призвал жителей СНТ и пригородных поселков из-за того, что уровень воды в реке Урал приближается к критической отметке 930 см. Также ограничена подача электричества в поселки Кузнечный и Старокузнечный.

Прогнозы метеорологов остаются неутешительными: в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС специалисты Росгидрометра заявили, что пик половодья придется лишь на 10 апреля. А пока что ситуация в регионе продолжает накаляться.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЕДСТВИЕ

Серьезность ситуации признают и на федеральном уровне. Так, паводок в Оренбуржье получил статус чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе заседания правительственной комиссии. Он прибыл в затопленный Орск, посетил пострадавшие районы города и принял доклад замминистра Ильи Денисова, который оценил обстановку как сложную, однако заявил, что экстренные службы действуют адекватно ситуации.

Также в планы министра входила встреча с эвакуированным жителями Орска.

Кроме того, министр выдвинул предложение, которое поддержали все члены правительственной комиссии: установить федеральный уровень реагирование на ситуацию.

ПОСТРАДАЛИ НЕ ТОЛЬКО ДОМА…

К сожалению, не обошлось без пострадавших и среди жителей региона. Так, в одном только Орске вследствие наводнения были госпитализированы шесть взрослых и трое детей, еще 99 жителям города потребовалась медпомощь. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Впрочем, по его словам, жизни пострадавших вне опасности. За работой медучреждений следит замглавы Минздрава России Андрей Плутницкий, прибывший в Орск по поручению руководителя ведомства Михаила Мурашко.

Сообщается также о четверых погибших, однако их смерть если и связана с наводнением, то лишь косвенно, заверили в пресс-службе правительства региона: у двоих — сердечный приступ, один из доставленных в морг свел счеты с жизнью.