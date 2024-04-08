Пик не пройден: Паводок в Оренбуржье пойдет на убыль только после 10 апреля
Наводнение в Оренбургской области уже повредило более 10 тысяч жилых домов и свыше 18 тысяч приусадебных участков, при этом стихия пока не собирается сдавать позиции.
В результате разрушительного паводка в Оренбургской области и прорыва дамбы на реке Урал оказались подтоплены 18471 приусадебный участок и 10168 жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Отмечается, что стихийное бедствие затронуло 25 муниципальных образований, пострадали 77 населенных пунктов и 29 СНТ. В области закрыты 47 мостов, однако федеральные автотрассы работают без ограничений.
Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Орске: здесь пострадал 6641 дом, эвакуированы 6127 человек (из них 1478 — дети). Кроме того, здесь начала выходить из берегов река Елшанка, мэрия города объявила эвакуацию с прилегающих улиц.
Обеспокоены ситуацией и в столице региона — Оренбурге. Мэр города Сергей Салмин призвал жителей СНТ и пригородных поселков из-за того, что уровень воды в реке Урал приближается к критической отметке 930 см. Также ограничена подача электричества в поселки Кузнечный и Старокузнечный.
Прогнозы метеорологов остаются неутешительными: в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС специалисты Росгидрометра заявили, что пик половодья придется лишь на 10 апреля. А пока что ситуация в регионе продолжает накаляться.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЕДСТВИЕ
Серьезность ситуации признают и на федеральном уровне. Так, паводок в Оренбуржье получил статус чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе заседания правительственной комиссии. Он прибыл в затопленный Орск, посетил пострадавшие районы города и принял доклад замминистра Ильи Денисова, который оценил обстановку как сложную, однако заявил, что экстренные службы действуют адекватно ситуации.
Также в планы министра входила встреча с эвакуированным жителями Орска.
Кроме того, министр выдвинул предложение, которое поддержали все члены правительственной комиссии: установить федеральный уровень реагирование на ситуацию.
ПОСТРАДАЛИ НЕ ТОЛЬКО ДОМА…
К сожалению, не обошлось без пострадавших и среди жителей региона. Так, в одном только Орске вследствие наводнения были госпитализированы шесть взрослых и трое детей, еще 99 жителям города потребовалась медпомощь. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
Впрочем, по его словам, жизни пострадавших вне опасности. За работой медучреждений следит замглавы Минздрава России Андрей Плутницкий, прибывший в Орск по поручению руководителя ведомства Михаила Мурашко.
Сообщается также о четверых погибших, однако их смерть если и связана с наводнением, то лишь косвенно, заверили в пресс-службе правительства региона: у двоих — сердечный приступ, один из доставленных в морг свел счеты с жизнью.
ВЛАСТИ ПОМОГУТ ДЕНЬГАМИ
Тем временем в пресс-службе губернатора и правительства региона пообещали, что выплаты материальной помощи пострадавшим начнутся с 8 апреля. Всего через портал госуслуг было приятно 6401 заявление, из них 4512 — на единовременную материальную помощь, 1889 — на финасовую поддержку при утрате имущества. Решения уже приняли по 135 заявлениям, подчеркнули представители пресс-службы.
Напомним, пообещал удвоить выплаты губернатор региона Денис Паслер: за частично утраченное имущество первой необходимости выплата возрастет с 25 до 50 тысяч рублей, за полностью утраченное имущество — с 50 до 100 тысяч рублей.
Помогут власти и тем, кто получил вред здоровью: за легкий вред полагается 200 тысяч рублей компенсации, за средний тяжести и тяжкий — 400 тысяч рублей.
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