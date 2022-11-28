СМИ: Основатель Forex Club погиб при крушении вертолета в Монако
Предприниматель из России, основатель компании Forex Club (ныне - Libertex Group) Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета в Монако. Об этом сообщило издание Monaco Daily News со ссылкой на источник.
Инцидент произошел 25 ноября. Потерпевший крушение вертолет компании Monacair направлялся из Швецарии. Отмечается, что в результате ЧП также погиб 35-летний пилот, которого Monaco Daily News называет «очень опытным».
Возможные причины аварии пока не называются. Monacair официально отказалась комментировать детали расследования.
Вячеслав Таран — выпускник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. В 1997 российский предприниматель основал компанию Forex Club, предоставляющую услуги в сфере интернет-трейдинга. Таран последние 10 лет жил в Монако.
Накануне стало известно, что вертолет Robinson-R66 совершил жесткую посадку в Тверской области, напоминает «Свободная пресса». В результате погибли два человека, отмечает телеканал «360».
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