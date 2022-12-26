В Индии умер депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов
Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии законодательного собрания Владимирской области, предприниматель Павел Антов погиб в Индии. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-спикер регионального парламента Вячеслав Картухин.
Депутату недавно исполнилось 65 лет, он умер во время отдыха в Индии. Полиция страны заявила, что 65-летний россиянин погиб, упав с третьего этажа отеля Odisha в районе Раягада.
Антов был основателем группы компаний "Владимирский стандарт", которая за несколько лет стала одним из самых успешных и значимых производств Владимирской области.
В законодательном собрании Владимирской области VII созыва он работал председателем комитета по аграрной политике.
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