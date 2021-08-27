«Ошибок не прощает». При создании Су-24 погибли несколько испытателей, но он «не проблемный»

«Это непростой в пилотировании самолет. При его создании погибло несколько летчиков-испытателей. Потом его довели, это хороший фронтовой бомбардировщик, он доведен. Он рождался тяжело, потому что, когда он появлялся, в него было заложено очень много новшеств на то время. Это сложная машина, она была на порядок сложнее всех предыдущих машин КБ. Он эксплуатируется в войсках, хотя, как говорят летчики, эта машина ошибок не прощает и требует собранности. С ними давно проблем не было, были проблемы с другими типами самолетов. Это абсолютно «отработанный» самолет. Поэтому, если там отказ техники, то уже по старости или от плохого обслуживания. А если ошибка летчика, можно строить разные гипотезы – то ли просто ошибся, то ли выучки мало, то ли большой перерыв в полетах, а, может, метеоусловия», - сказал Лукашевич.

По его словам, в последнее время стало разбиваться больше военных самолетов, однако пока рано говорить о тенденции.

«Военные самолеты стали разбиваться больше – это факт. Потому что последние 2-3 недели у нас были подобные случаи и в Астрахани, и в Комсомольске-на-Амуре. Везде ситуации разные, поэтому сложно сказать, насколько это проявление системного фактора. Пока мы не знаем деталей, каких-то обобщений делать не нужно. Надо каждую ситуацию рассматривать и, если там есть какие-то общие предпосылки, – плохое обслуживание или низкая выучка пилотов, - тогда это системный фактор, но пока я бы не стал обобщать. Может, летать стали чаще, а может просто август – у нас же в августе все падает, все тонет и горит», - предположил авиаэксперт.

При этом он рассказал, что испытания не останавливают, если разбивается какое-то конкретное количество самолетов или летчиков.

«Такого нет. Есть требования заказчика, а дальше ты создаешь самолет. Я боюсь соврать, но при испытаниях Су-24 погибли 3, 4 или 5 человек. Тот же самый Су-27, который лучший в мире самолет четвертого поколения, - там тоже все было очень непросто, тоже были потери, 2 или 3 человека разбились. При этом были такие катастрофы, что по одной даже точный причины не установлены, а есть только предположения. Процесс доводки самолета очень сложный. Когда очень длительный и мучительный процесс испытаний – его доводят-доводят, а он не получается, - тогда в какой-то момент его бросают. Яркий пример – пассажирский сверхзвуковой самолет Ту-144 – он даже на линию вышел, а в итоге отлетал полтора года и сняли. Бывает, что самолет поступил в войска, а на вооружение не принят. Иногда могут пройти годы от поступления самолета в части и принятия на вооружение. Когда Су-27 поступал в части, то его готовность была 18-10%. То есть по тревоге поднимался только каждый пятый», - заключил собеседник НСН.

За последнее время в России произошло сразу несколько инцидентов с военными самолетами.