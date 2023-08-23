Росавиация подтвердила присутствие Пригожина на борту упавшего самолета

Также на борту находился командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Опубликован список из 10 пассажиров.

«Выполнение полета самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке», - говорится в заявлении ведомства.

Воздушное судно следовало из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находилось 10 человек. Все они погибли.

По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), передает «Радиоточка НСН».

