Росавиация подтвердила присутствие Пригожина на борту упавшего самолета

На борту упавшего в Тверской области частного самолета Embraer находился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

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Также на борту находился командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Опубликован список из 10 пассажиров.

«Выполнение полета самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке», - говорится в заявлении ведомства.

Воздушное судно следовало из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находилось 10 человек. Все они погибли.

По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:АвиакатастрофаТверская ОбластьЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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