Росавиация подтвердила присутствие Пригожина на борту упавшего самолета
На борту упавшего в Тверской области частного самолета Embraer находился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
Также на борту находился командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Опубликован список из 10 пассажиров.
«Выполнение полета самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке», - говорится в заявлении ведомства.
Воздушное судно следовало из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находилось 10 человек. Все они погибли.
По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оцеплена территория возле упавшего под Тверью самолета
- Экс-советник Кучмы заявил о тяжелом положении последних резервов ВСУ
- Саркози: конфликт на Украине не приведет к ослаблению России
- Росавиация подтвердила присутствие Пригожина на борту упавшего самолета
- В Брянской области сбили два украинских беспилотника
- КНДР запустила ракету в сторону Японии
- Под Пятигорском ГАЗель насмерть сбила детей-велосипедистов
- Суд арестовал фигуранта дела о смертельной экскурсии в Москве
- Белый дом: президент США Байден в курсе крушения самолета в Тверской области
- Обслуживание автомобилей Lada сильнее всего подорожало в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru