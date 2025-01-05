Более 30 дельфинов погибли из-за разлива мазута в Керченском проливе





Волонтеры и спасатели нашли 32 погибших дельфина после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».



Специалисты центра пояснили, что всего с момента чрезвычайного происшествия в море были найдены 61 погибших китообразных. Однако только 32 из них погибли после 15 декабря, их смерть, вероятнее всего, связана с разливом мазута. Все остальные погибли до крушения танкеров.