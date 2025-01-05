Более 30 дельфинов погибли из-за разлива мазута в Керченском проливе
Волонтеры и спасатели нашли 32 погибших дельфина после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».
Специалисты центра пояснили, что всего с момента чрезвычайного происшествия в море были найдены 61 погибших китообразных. Однако только 32 из них погибли после 15 декабря, их смерть, вероятнее всего, связана с разливом мазута. Все остальные погибли до крушения танкеров.
Информация о новых погибших дельфинах поступает в «Дельфу» практически каждый день. Центр ведет учет таких случаев и передает данные местным властям.
Предположительно, основная часть дельфинов погибла в первые десять дней после разлива мазута. В основном пострадали азовки, которые и без того считаются наиболее уязвимым видом китообразных. Выбросов живых дельфинов не фиксировалось.
Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел 15 декабря, когда два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В воду попали несколько тысяч тонн мазута. Нефтепродукты загрязнили десятки километров побережья Черного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru