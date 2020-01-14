Организатор покушения на жену московского депутата оказалась беременной

Адвокат женщины Ольга Матвейчук заявила, что беременность ее клиентки подтверждается медицинской справкой, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что Маслова была любовницей Хананашвили и решила расправиться с его женой из-за того, что та якобы не хотела расторгать брак. Сам муниципальный депутат заявил, что с Масловой его связывали только деловые отношения. Кроме того, позднее он опроверг, что подозреваемая может быть беременна от него.

По версии следствия, Маслова наняла двух своих бывших учеников для убийства соперницы. Молодые люди подкараулили женщину, после чего один из них нанес ей несколько ударов ножом. Потерпевшая выжила, но до сих пор находится в реанимации.

Примечательно, что при оглашении меры пресечения под глазом Масловой заметили синяк, отмечает Life.ru. Ее адвокат не смогла объяснить происхождение кровоподтека, но заявила, что будет обжаловать решение об аресте своей подопечной, сообщает телеканал «360».

