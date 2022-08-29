Организатор автопробега «Богатых и успешных» получил 15 суток ареста

Мужчина был наказан за «организацию массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок».

По словам Хитрова, он вовсе не мажор, а предприниматель, и на автопробеге встретились такие же, как он, предприниматели, ехавшие на отдых за город.

Также Хитров добавил, что инициатором автопробега был его брат-близнец, который тоже получил 15 суток ареста.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что организаторов «пробега» на люксовых машинах в Москве можно привлечь к тыловым работам по хозяйству в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает RT.

