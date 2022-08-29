Организатор автопробега «Богатых и успешных» получил 15 суток ареста

Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал организатора автопробега на спорткарах Алексея Хитрова, сообщает РИА Новости.

Ночной автопробег прошел по улицам Москвы ко Дню российского флага

Мужчина был наказан за «организацию массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок».

По словам Хитрова, он вовсе не мажор, а предприниматель, и на автопробеге встретились такие же, как он, предприниматели, ехавшие на отдых за город.

Также Хитров добавил, что инициатором автопробега был его брат-близнец, который тоже получил 15 суток ареста.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что организаторов «пробега» на люксовых машинах в Москве можно привлечь к тыловым работам по хозяйству в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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