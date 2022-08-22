Ночной автопробег прошел по улицам Москвы ко Дню российского флага

Более 300 автомобилей приняли участие в автопробеге ко Дню флага России, который состоялся в Москве в ночь на 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Участники начали собираться на проспекте Академика Сахарова с 20:00. Старт был дан в 23:30. Колонна из автомобилей белого, синего и красного цветов сделала круг по Садовому кольцу, выстроившись в цвета флага России, и вернулась в точку старта», — отмечается в сообщении.

Горожане не только украшали патриотической символикой машины, но и делали тематический аквагрим. Автопробег открыл программу празднования в Москве Дня Государственного флага России, который отмечается 22 августа.

В честь праздника в столице подготовлена особая праздничная программа. Город украсили яркими плакатами с триколором, флаговыми конструкциями, в том числе такими композициями оформили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. У здания Совета Федерации РФ и около Государственной Думы разместили флагштоки с триколором, также на фасадах здания нижней палаты парламента появилось декоративное панно.

