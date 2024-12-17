Миронов призвал покончить с властями Киева после убийства генерал-лейтенанта Кириллова

По мнению Миронова, начальник войск РХБЗ был «убит за то, что обнародовал правду о военных преступлениях киевского режима», а также о биолабораториях США на Украине и в других странах.

Также политик выразил уверенность, что без «прямого согласия США здесь не обошлось».

Ранее стало известно, что СК завел уголовное дело по трем статьям после убийства Кириллова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

