Миронов призвал покончить с властями Киева после убийства генерал-лейтенанта Кириллова
В ответ на убийство генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кирилла надо ликвидировать главарей киевского режима, заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Миронов отметил, что не имеет значения «Орешник», «Кинжал», пуля или яд», однако с террористами должно быть покончено.
По мнению Миронова, начальник войск РХБЗ был «убит за то, что обнародовал правду о военных преступлениях киевского режима», а также о биолабораториях США на Украине и в других странах.
Также политик выразил уверенность, что без «прямого согласия США здесь не обошлось».
Ранее стало известно, что СК завел уголовное дело по трем статьям после убийства Кириллова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
- СМИ: США предупредили банки Гонконга о рисках сотрудничества с Россией
- В Астане задержаны два россиянина, находившиеся в международном розыске
- В 2025 году начнется переход на новую модель высшего образования
- На экс-гитариста «Короля и Шута» составили протокол о дискредитации армии
- В Тбилиси проходит очередная акция протеста перед зданием парламента
- СМИ: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине
- В Крыму предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
- Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
- Зеленский отказался от посредничества Венгрии при урегулировании конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru