Опубликованы кадры после взрыва в жилом доме в Махачкале

Появились видеокадры последствий взрыва газа в жилом доме в Махачкале, сообщает «РЕН ТВ».

Два человека пострадали при взрыве на Курганском машиностроительном заводе

Из них следует, что несколько припаркованных машин уничтожены. Спасатели продолжают тушить пожар. Огонь бушует в нескольких квартирах. О судьбе их жильцов ничего неизвестно.

На месте работают пять расчетов МЧС. По предварительной версии, взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона.

Взрыв произошел на четвертом этаже дома в поселке Семендер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывМахачкала

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