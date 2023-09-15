Опубликованы кадры после взрыва в жилом доме в Махачкале
15 сентября 202300:13
Появились видеокадры последствий взрыва газа в жилом доме в Махачкале, сообщает «РЕН ТВ».
Из них следует, что несколько припаркованных машин уничтожены. Спасатели продолжают тушить пожар. Огонь бушует в нескольких квартирах. О судьбе их жильцов ничего неизвестно.
На месте работают пять расчетов МЧС. По предварительной версии, взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона.
Взрыв произошел на четвертом этаже дома в поселке Семендер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru