Опубликованы кадры после взрыва в жилом доме в Махачкале

Из них следует, что несколько припаркованных машин уничтожены. Спасатели продолжают тушить пожар. Огонь бушует в нескольких квартирах. О судьбе их жильцов ничего неизвестно.

На месте работают пять расчетов МЧС. По предварительной версии, взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона.

Взрыв произошел на четвертом этаже дома в поселке Семендер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

