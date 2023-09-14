Два человека пострадали при взрыве на Курганском машиностроительном заводе
Взрыв произошел на Курганском машиностроительном заводе, пострадали два человека. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.
«В цехе "Курганмашзавода", где собирают боевые машины пехоты, произошел взрыв паров керосина», — отметил собеседник агентства.
Отмечается, что после взрыва возник пожар, который быстро потушили. Пострадавших госпитализировали. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.
Как позже сообщили в пресс-службе КМЗ, на заводе произошло возгорание паров из-за нарушения мер безопасности во время сварочных работ. Предприятие подтвердило, что пострадали два работника, их доставили в медучреждения.
«Последствия возгорания ликвидированы. На работу предприятия происшествие не повлияло. Завод работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.
Все обстоятельства ЧП предстоит выяснить специально назначенной комиссии.
Ранее разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошли у поселка Красный Октябрь в Саратовской области, никто не пострадал, напоминает телеканал «360».
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