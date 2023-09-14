Два человека пострадали при взрыве на Курганском машиностроительном заводе

«В цехе "Курганмашзавода", где собирают боевые машины пехоты, произошел взрыв паров керосина», — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что после взрыва возник пожар, который быстро потушили. Пострадавших госпитализировали. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.

Как позже сообщили в пресс-службе КМЗ, на заводе произошло возгорание паров из-за нарушения мер безопасности во время сварочных работ. Предприятие подтвердило, что пострадали два работника, их доставили в медучреждения.

«Последствия возгорания ликвидированы. На работу предприятия происшествие не повлияло. Завод работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.

Все обстоятельства ЧП предстоит выяснить специально назначенной комиссии.

Ранее разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошли у поселка Красный Октябрь в Саратовской области, никто не пострадал, напоминает телеканал «360».

