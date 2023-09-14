В Махачкале многоэтажный дом загорелся после взрыва газа
14 сентября 202322:41
В столице Дагестана произошел пожар в многоэтажном жилом доме после взрыва газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Взрыв произошел на четвертом этаже дома в поселке Семендер. Информация о пострадавших и последствиях взрыва уточняется.
По данным Telegram-канала Mash, в результате взрыва повреждено несколько автомобилей.
В Самаре 6 сентября при пожаре в больнице погиб один человек. Из здания оперативно эвакуировали персонал и пациентов - всего 150 человек, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- AFP: Киев объявил эвакуацию гражданского населения из Херсонской области
- В Махачкале многоэтажный дом загорелся после взрыва газа
- ФАС анонсировала проверку из-за повышения тарифов МТС
- Экс-разведчик Риттер: армия России способна заблокировать ракеты ATACMS
- В Пензе двух полицейских уличили в выбивании показаний из задержанного
- Reuters: создание газового хаба в Турции приостановили из-за разногласий
- Гибрид собаки и лисы впервые открыли в Бразилии
- Экс-тренера сборной РФ Слуцкого оштрафовали за оскорбление журналиста
- В США умер самый высокий пес в мире по кличке Зевс
- ВСУ обстреляли село Азаровка Брянской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru