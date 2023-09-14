В Махачкале многоэтажный дом загорелся после взрыва газа

В столице Дагестана произошел пожар в многоэтажном жилом доме после взрыва газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Два человека пострадали при взрыве на Курганском машиностроительном заводе

Взрыв произошел на четвертом этаже дома в поселке Семендер. Информация о пострадавших и последствиях взрыва уточняется.

По данным Telegram-канала Mash, в результате взрыва повреждено несколько автомобилей.

В Самаре 6 сентября при пожаре в больнице погиб один человек. Из здания оперативно эвакуировали персонал и пациентов - всего 150 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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