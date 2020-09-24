В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина

В Москве погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София из-за утопления в пресной воде, сообщил Пятый канал.

По информации телеканала, пару дней назад женщина ушла в бассейн и не вернулась домой. 23 сентября ее родным позвонили из больницы и сообщили, что София находится в реанимации.