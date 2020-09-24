В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина

В Москве погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София из-за утопления в пресной воде, сообщил Пятый канал.

По информации телеканала, пару дней назад женщина ушла в бассейн и не вернулась домой. 23 сентября ее родным позвонили из больницы и сообщили, что София находится в реанимации.

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Ночью женщина умерла, ей было 32 года.

Владимир Конкин – известный советский и российский актер. Зрители помнят его по рялм в фильмах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя».

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ФОТО: страница Софии Конкиной в соцсети
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